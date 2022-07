Simony exibe corpaço deslumbrante em vestido preto com plumas

Cantora Simony surgiu arrasadora em look preto nada básico e chamou atenção

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 13h05

A cantora Simony (46) surgiu deslumbrante em um novo clique em sua rede social para celebrar seu aniversário!

Nesta sexta-feira, 01, a famosa compartilhou uma foto usando um vestido preto nada básico e chamou a atenção.

Usando a peça com plumas nas mangas e na barra, Simony posou luxuosa com uma bolsa lilá de grife e brincos dourados.

"Eu me transformo, me reinvento. Sempre eu busca de ser eu, me encontrar. Obrigado pelos meus erros e acertos, eles me fizeram chegar até aqui . EM BUSCA DE SEMPRE SER EU UM EU MELHOR", refletiu na legenda.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Linda desde sempre", disseram. "Chiquérrima", admiraram outros.

Ainda nas últimas semanas quem fez aniversário foi a filha de Simony. Na ocasião, a garota roubou a cena ao aparecer com um vestido com transparência.

Simony comemora aniversário com look luxuoso; veja: