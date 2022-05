Simone Mendes monta look poderoso com body decotado e arrasa

Cantora Simone Mendes apostou elegeu peça decotada e esbanjou beleza

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022

A cantora Simone Mendes (37) caprichou no look para o Domingão.

Neste domingo, 15, a coleguinha compartilhou fotos mostrando a produção que usou para no subir no palco do programa de Luciano Huck (50) e impressionou.

Com um body bem decotado, Simone surgiu toda poderosa combinando a peça com um conjuntinho de calça e colete.

"Reune a família e liga a tv que é hora de @domingao com @lucianohuck , muitas surpresas e alegrias , tá imperdível Coleguinhas! Vai começar...", avisou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, a esposa de Kaká Diniz (36) logo foi coberta de elogios. "Linda", escreveram os fãs. "A mais linda de todas", admiraram.

No palco do Domingão, Simaria Mendes (39) também impressionou com seu look. Sobre a roupa ousada, ela disse que "tem que parecer que está sem roupa", declarou.

Veja o look de Simone Mendes no Domingão: