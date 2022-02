Simaria rouba a cena com look aberto e botas no joelho no aniversário de Camila Loures

Cantora Simaria apostou em roupa toda aberta para aniversário de influenciadora e impressionou

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 07h36

A cantora Simaria Mendes (39) impressionou com mais um de seus looks ousados!

Na madrugada desta terça-feira, 08, a coleguinha, da dupla com Simone Mendes (37), compartilhou um clique para mostrar sua produção para o aniversário da influenciadora Camila Loures (27) e chocou.

Com uma roupa preta nada básica, Simaria ostentou seu corpaço nos recortes da peça em cetim. Ela ainda arrematou o look de forma arrasadora com uma bota acima do joelho.

"Prepara Camila Loures, to chegando", avisou a coleguinha para a anfitriã. Nos comentários da publicação, os fãs logo escreveram elogios.

"Não estava preparada pra tanta beleza na minha segunda!", exclamou uma seguidora. "Que mulher perfeita", admiraram outros.

Ainda recentemente, Simaria impressionou ao exibir fotos de seu passado mostrando sua transformação.

Veja o look de Simaria para o aniversário de Camila Loures: