Simaria Mendes rouba a cena em premiação ao exibir corpaço em look todo aberto

No 'Premio Lo Nuestro', cantora Simaria Mendes impressionou no tapete vermelho ao aparecer com look preto ousado

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 07h24

Simaria Mendes rouba a cena em premiação com look preto ousado - Divulgação