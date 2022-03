Simaria aposta em macacão colado e impressiona com silhueta impecável

Cantora Simaria elegeu look justíssimo para show de Zé Neto e Cristiano e impressionou

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 10h55

A cantora Simaria(39) ousou ao escolher mais um look para subir no palco!

Nesta quinta-feira, 10, para participar do show de Zé Neto e Cristiano, a coleguinha elegeu um macacão colado, de cor clara, e deixou suas curvas à mostra de maneira impecável.

Cheia de estilo, Simaria combinou a peça cheia de atitude com sapatos transparentes e uma gargantilha dourada.

No palco, a irmã de Simone Mendes (37) esbanjou beleza e muito gingado ao dançar cantando com a roupa bem colada no Villa Country, em São Paulo.

Ainda nos últimos dias, em sua rede social, Simaria arrancou elogios ao aparecer abaixando um vestido vermelho.

Veja o look de Simaria para o show de Zé Neto e Cristiano:

Fotos: Leo Franco/AgNews