Sem contrato fixo com a Globo, Juliana Paes marca presença no 'Encontro' com estilo

Atriz Juliana Paes fez fotos de seu look do dia no Projac e esbanjou estilo na rede social

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 14h33

Mesmo após anunciar saída da Globo, a atriz Juliana Paes (43) continua marcando presença na emissora.

Além de fazer participações no Caldeirão, a artista apareceu nesta sexta-feira, 22, no Encontro e chamou a atenção na rede social ao mostrar fotos de seu look do dia para o momento.

Com seu cabelo natural, todo cacheado, Juliana Paes fez caras e bocas nos corredores do Projac, vestindo um look preto cheio de atitude.

"Sessão bate cabelo de #sexta#encontro", compartilhou ela em sua rede social. Nos comentários, os fãs a encheram de elogios. "Perfeita", admiraram. "Deusa master", falaram outros.

Antes de Pantanal começar, Juliana Paes anunciou sua saída da Globo após 21 anos de emissora. A atriz contou que trabalhará agora por projeto com a empresa.

Nas últimas semanas, a artista encantou os telespectadores com sua interpretação em na novela das nove. Em coletiva de imprensa, ela comentou sobre ter aberto mão da vaidade para viver Maria Marruá.

Veja o look e Juliana Paes no Encontro: