Que look é esse? Cleo divide opiniões ao mostrar combinação inusitada: ''Muito feio''

Cleo divide opiniões ao mostrar montagem de look com estilo diferente; veja

Dona de um estilo único, Cleo (40) compartilhou com os internautas nesta terça-feira, 23, uma montagem de look em seu closet. Pedindo ajuda para compor a combinação, ela foi exibindo suas escolhas e acabou dividindo opiniões.

No vídeo, a filha de Gloria Pires (59) apareceu vestindo shorts esportivo preto com uma camiseta com a imagem de um de seus ídolos e nos pés ela colocou sapatos pretos também.

Para fechar a composição, a artista colocou um blazer e em seguida foi testando várias bolsas autênticas. Lilás, preta com estampa e amarela foram as testadas por ela até eleger uma. "Bruce e eu", disse ela ao escolher a camiseta com o rosto de Bruce Lee.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu alguns elogios e críticas pela escolha. "Sendo bem sincera, achei tudo muito feio", escreveu uma internauta. "Vai eu sair assim onde eu moro vão falar que sou brega", falou outra.

Veja o look de Cleo:

Cleo e Leandro D'Lucca relembram pior briga do casal: ''Tomei um esporro!''

Cleo e seu marido, Leandro D'Lucca (38) publicaram nas redes sociais um vídeo onde eles aparecem juntos, lembrando a maior briga que tiveram durante todo o relacionamento.

No clipe, o casal reponde uma pergunta de um fã que disse: "Qual foi a maior briga de vocês?". Rapidamente, Leandro respondeu dizendo que o casal não briga muito: "Na verdade, a gente vai fazer quase dois anos e não teve briga". "É a gente nunca briga!", completou Cleo.

Entretanto, em seguida, o modelo lembrou de uma discussão séria que eles tiveram: "A gente teve uma briga, que foi por um vacilo meu. A Cleo sabe se defender, ela é sinistra. Só que aconteceu um fato ali, eu achei que um cara estava vindo de uma forma muito abrupta e eu, meio que fui interromper..."

Cleo então continuou a história: "Eu falei pra ele: 'ta tudo bem, você não precisa me proteger'. E ele ficava pra mim: 'eu não estou querendo de proteger, eu estou cuidando de você'. E eu: 'mas você entende que não precisa?'. E ele não conseguia sair da onda".

Leandro então interrompeu a amada e falou: "Resumindo, ela foi super fofa comigo e eu entrei em uma brisa nada a ver. Tomei um esporro, bem dado!". "Eu dou tudo pra não brigar, mas pra sair da briga é difícil gente", continuou a atriz.

Em seguida, o casal falou o que faz para manter o relacionamento bom: "Deu tudo certo! A gente está aqui, a gente aprendeu. É bom que de toda a situação ruim, você sempre consegue aprender alguma coisa", disse Leandro. "E eu acho que a gente tem muito cuidado em não ser violento um com o outro, não ser agressivo", continuou Cleo.

Por fim, Leandro se declarou: "Ela é a mulher da minha vida!", e ela respondeu: "Você é o homem da minha vida", finalizando o vídeo com um beijão apaixonado.