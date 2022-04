Patrícia Poeta surge poderosa com look dourado e impressiona: ''Que luxo''

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou foto usando vestido nada básico e arrancou elogios na rede social

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 12h24

Mais um look de Patrícia Poeta (45) deu o que falar!

Nesta sexta-feira, 08, a apresentadora global fechou a semana em grande estilo e muito luxo ao recordar uma foto usando um vestido dourado.

Com a peça nada básica, Patrícia Poeta surgiu deslumbrante em sua rede social. "Sextouuuuu!…e com muito brilho (na foto, claro). Te espero amanhã no É de Casa, bem mais basiquinha… Prometo! Até lá!", disse ela.

Não demorou para os internautas encherem a publicação com muitos elogios. "Que luxo", falaram. "Belíssima", admiraram outros.

Ainda nas últimas semanas, Patrícia Poeta vem encantando com suas fotos pela Disney, viagem que está mostrando em seu programa.

Veja o look de Patrícia Poeta: