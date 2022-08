Patrícia Poeta surge deslumbrante em look discreto e comportado

Apresentadora Patrícia Poeta surgiu estilosa ao apostar em look casual bem discreto

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 14h38

A apresentadora Patrícia Poeta (45) esbanjou estilo com mais um look do dia para comandar o Encontro. Nesta terça-feira, 09, a jornalista global apostou em uma combinação casual mais sóbria, mas mesmo assim deu um show de beleza e estilo.

Acostumada a abusar das cores, estampas e tamanhos dos acessórios, Patrícia Poeta surpreendeu ao surgir mais básica. De calça jeans e uma camisa branca fechada, a famosa surgiu deslumbrante no palco do programa.

"Programa difícil hoje… Obrigada à Dona Fátima e à Amanda, mãe e irmã do Leandro Lo pela conversa num momento tão difícil. Obrigada também aos talentosos @mayckelyanoficial ! Gratidão, plateia querida. Sempre. Amanhã, tem mais, pessoal", disse ela sobre a gravação do dia.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros feitos no Encontro. "É uma deusa", admiraram os fãs. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Patrícia Poeta surgiu arrasadora ao eleger um look vermelho, em que exibiu uma silhueta impecável.

Patrícia Poeta faz declaração para Fátima Bernardes ao assumir o Encontro

Antes de assumir o lugar de Fátima Bernardes (59) no Encontro, Patrícia Poeta não deixou de fazer uma homenagem para a colega de trabalho após a passagem de bastão.

Em sua rede social, a jornalista, que já havia ficado no lugar da veterana no Jornal Nacional, falou sobre ter a honra de encarar mais um desafio em sua carreira que antes era tocado pela colega de emissora.

"Tem 10 anos que tiramos uma foto juntas, assumindo novos desafios cada uma. E cá estamos nós de novo nos reencontrado em nova fase de carreira. Que momento lindo! São lembranças pra guardar pra sempre", relembrou quando assumiu a bancada do Jornal Nacional para Fátima Bernardes ir para o Encontro.

