Patrícia Poeta rouba a cena em caminhada com look indiscreto

De look fitness vibrante, Patrícia Poeta rouba a cena ao caminhar pela orla da Zona Sul do Rio de Janeiro

Após passar dias no exterior curtindo sua viagem de férias, a apresentadora Patrícia Poeta voltou para trabalho e sua rotina no Brasil. Além de retomar o comando do Encontro, a jornalista retornou para suas atividades físicas.

Inclusive, na manhã deste sábado, 22, a famosa foi fotografada caminhando com uma amiga na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Dona de um estilo moderno e autêntico, a global roubou a cena na local com a roupa de ginástica nada discreta.

Diferente do usual, top e calça, Patrícia Poeta surpreendeu ao apostar em um body roxo e uma calça fitness estampada e com leve brilho. Para enfrentar o sol, ela ainda colocou óculos escuros e prendeu seus longos cabelos.

Na rede social, a jornalista vem impressionando ao revelar os cliques da viagem de férias. Deslumbrante, ela surgiu renovando o bronzeado com muita beleza durante sua passagem por Israel.

Durante suas férias, Poeta foi visitar Israel e Jordânia, e conheceu vários pontos turísticos na região, incluindo o Muro das Lamentações, a Basílica da Natividade, a Basílica do Santo Sepulcro e também a Pedra da Unção. “Foi uma experiência espiritual muito forte. Eu quis viajar sozinha porque queria me permitir conhecer novas pessoas e fazer uma imersão nessas culturas. Não queria ter uma obrigação; só acordar e decidir ali o que fazer naquele dia”, disse ela. Antes de voltar ao Brasil, a apresentadora também fez uma parada na Itália para visitar seus amigos que moram na região.

Veja o look de Patrícia Poeta para caminhada na praia:

Foto: Dan Delmiro/AgNews

Quem é o filho de Patrícia Poeta? Autodidata, Felipe pratica esporte radical

Felipe Poeta (20) ganhou destaque na última semana após descartar o rótulo de "nepo baby" em uma entrevista. O produtor musical é filho de Patrícia Poeta (46) e do diretor da Globo Amauri Soares (57) e hoje se considera autodidata em diversos instrumentos e também à prática de um esporte radical. Saiba a seguir quem é o filho da apresentadora do Encontro.

O filho de Patrícia Poeta aprendeu a tocar sozinho guitarra, baixo, violino, piano, teclado e sintetizador. Ele se formou em produção musical na Los Angeles College of Music e, de volta ao Brasil, montou sua própria gravadora, chamada Tha House Company. Além disso, em seu trabalho como produtor musical ele já chegou a produzir a trilha sonora da nova temporada de Arcanjo Renegado.

Hoje, o artista acumula mais de 80 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ele costuma compartilhar fotos e vídeos de seu trabalho, como quando fez uma música com Tati Quebra Barraco (43), momentos de descontração envolvendo música e também registros praticando surfe, esporte radical que faz.