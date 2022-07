Patrícia Poeta mostra como usar look com estampa de bolinhas com estilo

Apresentadora Patrícia Poeta apostou em peças com estampa de bolinhas e surpreendeu com o resultado

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 11h54

A apresentadora Patrícia Poeta (45) deu um show de estilo com mais um look do dia usado no Encontro. Para esta quarta-feira, 27, a jornalista elegeu peças estampadas e surpreendeu com o resultado.

De saia preta longa com bolinhas brancas e um top de mangas com a cor ao contrário, Patrícia Poeta usou o contraste a seu favor e surgiu deslumbrante com a combinação.

"Quarta-feira com muitas emoçōes! E com a presença de um artista de múltiplos talentos: @silveropereira. Silvero, querido, você é demais! Ah… e teve também uma convidada especial da plateia: izabela! Adorei te conhecer! Obrigada pelas horas não dormidas pra estar com a gente! Até amanhã, pessoal!", brincou a apresentadora ao falar sobre a moça da plateia que dormiu durante o programa.

Ao surgir toda estilosa no cenário do Encontro, a apresentadora logo recebeu elogios dos seguidores. "Linda", admiraram os fãs. "Estava maravilhosa", disseram outros sobre a atração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta mostra boa forma em look fitness

Além de suas roupas elegantes no palco do programa, Patrícia Poeta ainda chama a atenção quando surge com seus looks fitness. Adepta dos exercícios físicos, a famosa sempre impressiona ao surgir na academia, andando na orla da praia ou até após ter treinado em casa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!