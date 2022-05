Patrícia Poeta monta look de 'paleta de cores' e impressiona com estilo: ''Uma deusa''

Apresentadora Patrícia Poeta elegeu look especial após baixar a temperatura e impressionou com combinação

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 13h26

Mais um look de Patrícia Poeta (45) chamou a atenção dos internautas.

Nesta quarta-feira, 4, com a baixa da temperatura, a apresentadora global decidiu tirar as botas do armário e surgiu deslumbrante ao combiná-las com um vestido de tom semelhante.

Sobre a combinação harmoniosa, Patrícia Poeta comentou na legenda: "Na paleta de cores... Temperatura começando a cair por aqui. Bom dia! Ótima quarta pra gente!".

Nos comentários, os seguidores logo admiraram o estilo da jornalista. "Uma deusa", enalteceram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Dona de looks cheios de estilo, Patrícia Poeta deu show de elegância recentemente ao apostar em peças brancas. Na academia, a apresentadora também rouba a cena quando o assunto é boa forma.

Veja o look de Patrícia Poeta: