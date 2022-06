Patrícia Poeta escolhe look todo jeans para início das gravações do 'Encontro'

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou estilo ao surgir pronta para gravar seu novo programa

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h13

A apresentadora Patrícia Poeta (45) já está em São Paulo trabalhando para iniciar o comando no Encontro.

Nesta quinta-feira, 30, a jornalista global compartilhou fotos de seu look do dia para as gravações do novo projeto e encantou com sua escolha bem estilosa.

Usando peças jeans, Patrícia Poeta apareceu deslumbrante nos corredores da emissora vestindo a combinação arrematada com acessórios dourados.

"Total jeans... Bom dia! Vambora que a quinta tá só começando!", disse ela que precisou se mudar para São Paulo para viver o novo desafio de sua carreira.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a famosa. "Linda", elogiaram os fãs. "Amei", aprovaram outros o look.

Ainda nesta quarta-feira, 29, Patrícia Poeta deu um show de boa forma em sua rede social ao compartilhar uma foto no espelho após o treino. De shortinhos e top, ela provou ser dona de curvas torneadas.

Patrícia Poeta esbanja estilo nos corredores da Globo em São Paulo; veja: