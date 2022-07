Patrícia Poeta aposta em look de tons terra e arrasa

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou beleza ao apostar em look de tons terra

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 14h15

A apresentadora Patrícia Poeta (45) esbanjou estilo com mais uma combinação para comandar o Encontro. Para esta sexta-feira, 22, a jornalista elegeu peças de tons terra e surpreendeu com o resultado.

Apesar de as cores serem mais sóbrias, a famosa apareceu radiante e chamando a atenção com uma saia com uma fenda pequena e uma blusa um tanto quanto diferente.

"Uma linda homenagem à Marília Mendonça com fãs da eterna Rainha da Sofrência e @vitoreluan , no dia em que ela completaria 27 anos. Obrigada pela companhia, pessoal, em mais uma semana de encontro(s). Agora, vambora descansar! Bom fim de semana!", disse ela sobre o programa do dia.

Ao esbanjar beleza nos registros, a apresentadora recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores. "Amei o look", admiraram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta faz declaração para Fátima Bernardes

Antes de assumir o lugar de Fátima Bernardes (59) no Encontro, Patrícia Poeta não deixou de fazer uma homenagem para a colega de trabalho após a passagem de bastão.

Em sua rede social, a jornalista, que já havia ficado no lugar da veterana no Jornal Nacional, falou sobre ter a honra de encarar mais um desafio em sua carreira que antes era tocado por Fátima Bernardes.

