Patrícia Abravanel surpreende com conjuntinho neon: ''Que roupa mais linda''

Apresentadora Patrícia Abravanel apostou em look de cor vibrante e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 11h31

A apresentadora Patrícia Abravanel (44) encantou com mais um look do dia!

Nesta quarta-feira, 23, a herdeira de Silvio Santos(92) compartilhou fotos dos bastidores da gravação de um dos programas do SBT e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

Com um conjuntinho verde neon, Patrícia Abravanel apareceu deslumbrante, esbanjando beleza com muita elegância antes de entrar no palco.

"Roda Roda Jequitiiiiiiii!!!! Agora toda quarta as 22:30!!! @jequiti", avisou os fãs na legenda da publicação.

Não demorou para o post ficar cheio de elogios para a famosa. "Que roupa mais linda", aprovaram o look. "Linda e maravilhosa", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Abravanel surpreendeu ao se exibir em um vídeo com um vestido branco.

No Programa Silvio Santos, a apresentadora também pegou os telespectadores de surpresa ao fazer uma homenagem para Tiago Abravanel (34) no palco.

Veja o look de Patrícia Abravanel: