Para o programa de Faustão, Angélica aposta em vestido micro grifado e exibe pernas torneadas

Apresentadora Angélica surgiu com produção deslumbrante para participar de programa na Band e impressionou

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 08h50

A apresentadora Angélica (48) caprichou no look para participar do Faustão na Band.

Nesta segunda-feira, 02, a ex-global compartilhou fotos toda produzida antes da gravação e impressionou com o vestido escolhido para o momento.

Grifado, rendado, o modelo preto nada básico deixou Angélica deslumbrante, exibindo sua silhueta torneada com elegância.

Nos pés, a esposa de Luciano Huck (50) apostou em uma sandália da mesma marca, mas toda colorida. "Nos vemos mais tarde no @faustaonaband", avisou ela.

Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Vem no meu também", pediu Eliana(48) para a amiga visitá-la no SBT. "Maravilhosa", admiraram os fãs.

Ainda nesta segunda-feira, 02, Angélica comemorou o aniversário de Fausto Silva (72) com um clique ao lado do apresentador no programa dele.

Confira o look de Angélica para o programa de Faustão na Band: