No terraço de seu apartamento milionário, Luciana Gimenez faz fotos estilosas e chama a atenção

Apresentadora Luciana Gimenez posou para fotos no terraço de casa e impressionou

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 10h07

A apresentadora Luciana Gimenez (52) esbanjou beleza e estilo em novas fotos em sua rede social.

Nesta terça-feira, 05, a artista compartilhou cliques curtindo o terraço com piscina de seu apartamento milionário, em São Paulo, e se destacou ao aparecer com um look preto.

De cropped transpassado, Luciana Gimenez surgiu deslumbrante e cheia de elegância ao combinar a peça com calça e blazer.

"Fim de tarde em São Paulo", disse ela ao surgir esbanjando beleza enquanto o por do sol acontecia na cidade grande.

Nos comentários da publicação, a apresentadora recebeu uma chuva de elogios. "Belíssima", admiraram. "Que linda", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Luciana Gimenez deu um show de estilo ao marcar presença no Lollapalooza com o namorado e o irmão.

Veja as fotos de Luciana Gimenez no terraço de seu apartamento: