No Domingão, Flávia Alessandra exibe silhueta impecável em vestido ousado

Atriz Flávia Alessandra apostou em vestido de grife ousado para o Domingão e impressionou novamente com sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 07h45

A atriz Flávia Alessandra (47) impressionou com mais um look no Domingão com o Huck.

Para o programa deste domingo, 13, a artista global apostou em mais um vestido de grife curtinho e chamou a atenção com sua boa forma.

Usando a peça aberta, de apenas uma alça, Flávia Alessandra esbanjou suas curvas torneadas com elegância e um toque de sensualidade.

"Domingo é dia dessa Espiã Demais sair para combater os mentirosos", escreveu a loira na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo encheram a esposa de Otaviano Costa (48) de elogios. "Esse vestido é tudo", admirou uma seguidora. "Que mulher maravilhosa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra arrancou suspiros em sua rede social ao aparecer em cliques cheios de beleza usando cropped e shortinhos.

Veja o look de Flávia Alessandra para o Domingão: