Marina Ruy Barbosa surge arrasadora com calça metalizada: ''Arrasou no look''

Atriz Marina Ruy Barbosa deu o que falar ao montar look com calça brilhante nada discreta

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 14h10

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) não decepciona quando o assunto é arrasar no look do dia. Nesta sexta-feira, 29, a empresária do ramo da moda compartilhou fotos da noite anterior e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

Para ir ao show da cantora Marisa Monte com seu namorado, Guilherme Mussi, e amigos, a ruiva elegeu peças básicas como blusa, blazer e sapatos pretos. Mas, o toque surpreendente da combinação ficou por conta da calça metalizada, que deu toda diferença no resultado.

No espelho, a atriz fez o registro do look do dia e impressionou a todos. "Ontem para o show da maior @marisamonte Foi épico! Qual a música predileta dela de vocês?", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas não deixaram de elogiar o estilo da atriz. "Quero essa calça", pediram vários. "Arrasou no look", admiraram outros.

Nas últimas semanas, a famosa arrancou mais elogios ao surgir deslumbrante nas Maldivas usando um maiô sem alça com estampa florida. Além de passar pelo local paradisíaco, ela também viajou para a Grécia recentemente. Por lá, ela também deu show de estilo e beleza com seus looks.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa volta para os treinos após mais de um ano parada

Na última quinta-feira, 28, Marina Ruy Barbosa anunciou que voltou a treinar após ficar parada desde o início da pandemia aproximadamente. Em sua rede social, a famosa compartilhou uma selfie no banheiro e chamou a atenção ao surgir com uma silhueta impecável no look fitness, mesmo estando sedentária.

"Ok ok! Dia de tomar vergonha na cara e voltar a treinar! Agora vai", disse ela antes de encontrar seu personal trainer na academia de casa para fazer luta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!