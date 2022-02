Maisa Silva deixa barriga de fora em look estiloso e Larissa Manoela reage!

Atriz Maisa Silva deixa barriga de fora em produção estilosa e Larissa Manoela comenta na web

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 10h04

Dona de um estilo moderno e super arrojado, a atriz e cantora Maisa Silva (19) recentemente arrasou em novas postagens nas redes sociais.

Aos 19 anos de idade, a contratada da Netflix surgiu no Instagram de barriga de fora, com uma calça de oncinha, botas altas, óculos escuros e unhas combinando com o figurino.

A famosa fez questão de mostrar cada detalhe da sua produção para os seguidores dela que aprovaram o visual da artista.

Larissa Manoela (21), amiga de Maisa Silva dos tempos de SBT, fez questão de elogiar a postagem. "Maisaaaaaaa, sem estruturas!", escreveu a atriz que curtiu o look da colega que em breve estrelará a série De Volta aos 15.

Veja a produção de Maisa Silva!