Luciana Gimenez surge arrasadora no show de Simone e Simaria com blusa transparente

Apresentadora Luciana Gimenez apostou em peça transparente para evento e esbanjou estilo

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 14h35

A apresentadora Luciana Gimnez (52) arrasou na escolha de mais um look!

Para prestigiar um lançamento de Simone e Simaria nesta terça-feira, 10, em São Paulo, a famosa apostou em uma roupa elegante com um toque de ousadia que chamou muita atenção.

Usando uma camiseta transparente brilhante, Luciana Gimenez posou toda arrumada com um conjuntinho claro e uma bolsa de grife na mão.

"Chora não coleguinha!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a artista recebeu elogios. "Linda", admiraram os fãs.

Durante o evento de lançamento de O Bar das Coleguinhas 2,Simone e Simaria comentaram sobre a briga que tiveram nos últimos dias no Programa do Ratinho no SBT.

Veja o look e Luciana Gimenez para o show de Simone e Simaria: