Look de Maisa Silva no 'Altas Horas' é criticado na web: ''Matou a moda''

Apresentadora Maisa Silva apostou em look de grife diferente para participar do 'Altas Horas' e dividiu opiniões entre os internautas

CARAS Digital Publicado em 17/04/2022, às 08h19

O look de Maisa Silva (19) para participar do Altas Horas deste sábado, 16, deu o que falar na internet.

Fazendo uma combinação inusitada de peças, que geralmente não usadas juntas, a apresentadora causou com o visual muito estiloso.

De meias com sandálias, camisa longa e uma minissaia tipo um cinto, Maisa Silva não passou despercebida com o look de grife bem diferente.

"Pronta para o altas horas de hoje a noite que começa depois do BBB", mostrou a produção feita para o programa da Globo.

Nos comentários, a famosa dividiu opiniões com a roupa. "Amei tanto esse lookinho", escreveu Marina Ruy Barbosa (26). "Linda, mas não gostei do look", falaram alguns fãs. "Matou a moda", declararam outros.

Ainda nos últimos dias, Maisa Silva deixou os seguidores encantados ao montar um look com uma camiseta com sua foto de criança.

Look de Maisa Silva no 'Altas Horas' divide opiniões; confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)