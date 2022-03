Juliette brinca ao aparecer quase sem roupa: ''Uepa''

Campeã do BBB21, Juliette roubou a cena na rede social ao surgir quase nua

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 14h32

A campeã do BBB 21, Juliette Freire (32), roubou a cena na rede social com um novo clique ousado

Cobrindo-se apenas com uma peça de roupa e vestindo botas nos pés, a maquiadora e advogada causou nesta sexta-feira, 18.

Dando risada no clique, Juliette brincou com os fãs. "Ueepaaa! “Já tô até (quase) com a roupa de ir…”", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Que linda", admiraram. "Perfeita demais", disseram outros.

Ainda recentemente, Juliette parou tudo em sua rede social ao publicar uma foto puxando o biquíni, esbanjando suas curvas deslumbrantes.

Veja o look ousado de Juliette: