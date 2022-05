Juliana Paes surpreende ao aparecer de cabelão e franja: ''Como é maravilhosa''

Atriz Juliana Paes esbanjou beleza e estilo ao aparecer com produção diferente para o 'Caldeirão'

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 13h11

A atriz Juliana Paes (43) surpreendeu com mais um look para o Caldeirão!

Neste sábado, 14, a artista compartilhou um vídeo mostrando sua produção para o programa e impressionou ao surgir com o visual diferente.

De cabelos longos e franjinha, Juliana Paes esbanjou beleza e estilo ao aparecer usando um macaquinho verde.

"#Caldeirola é sempre uma surpresa! Preparados para a desse sábado no @caldeiraonaglobo?", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores encheram a ex-global de elogios. "Como é maravilhosa", admiraram os fãs. "Diva", disseram outros.

Mesmo sem contrato fixo com a Globo, Juliana Paes continua fazendo participações nos programas com outro tipo de contrato. A atriz não tem mais contrato fixo com a emissora carioca.

Veja o visual diferente de Juliana Paes para o Caldeirão: