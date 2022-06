Juju Salimeni surpreende com calça muito larga: ''Jasmine tá diferente''

Apresentadora Juju Salimeni montou look com calça diferente e chamou a atenção dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 09h51

A apresentadora Juju Salimeni (35) roubou a cena com mais um de seus looks cheios de estilo e atitude!

Nesta terça-feira, 7, a famosa surpreendeu ao aparecer com uma calça bem larga sendo chamada até de Jasmine do filme Aladdin por conta do volume do tecido na parte das coxas.

Combinando a peça com um cropped, uma camisa xadrez e sapatos de salto, Juju Salimeni ostentou suas curvas saradas de forma autêntica.

Nos comentários da publicação, os internautas deram sua opinião sobre a escolha da ex-panicat. "Jasmine tá diferente", brincaram sobre ela estar vestida parecida com a personagem do desenho. "Jasmine, cade seu Aladdin?", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni arrancou suspiros ao exibir seu decote poderoso em um look sem sutiã. Inclusive, ela disse não usar a peça íntima há 15 anos.

Juju Salimeni monta look com calça diferente; veja: