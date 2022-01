Isis Valverde monta look com top mínimo e chama a atenção

Atriz Isis Valverde fez fotos no espelho mostrando combinação cheia de estilo com top e arrancou elogios na rede social

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 11h04

Mais um look de Isis Valverde (34) deu o que falar!

Com peças simples, a atriz conseguiu se destacar na rede social neste domingo, 23, ao mostrar a produção escolhida para aproveitar a noite.

Usando um top pequeno, calça de cintura alta e uma bolsa cheia de estilo, Isis Valverde esbanjou beleza e atitude em uma série de fotos.

"Night in RIO", mostrou a famosa detalhes do look. Nos comentários, os fãs logo admiraram. "Linda", elogiaram. "Deusa, divando no Rio", falaram outros.

Ainda na última semana, Isis Valverde parou tudo ao compartilhar cliques feitos em Fernando de Noronha. Ao aparecer de costas e de biquíni, a musa impressionou com suas curvas.

Veja o look de Isis Valverde: