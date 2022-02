Graciele Lacerda surge arrasadora em look repetido: ''Só lavar e usar''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surgiu com vestido repetido e brincou com situação

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 17h08

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), impressionou com mais um look.

Neste sábado, 12, a musa fitness mostrou ser gente como a gente e provou que também repete roupa com certa frequência.

Com cliques arrasadores usando um vestido verde, Graciele Lacerda revelou o segredinho para os seguidores.

"Hoje nos stories me perguntaram se eu repito roupa, não só repito como posso provar. O look da foto é de um ensaio super legal que fiz, e hoje a noite vai ter repeteco, vou usar novamente no show! Só lavar e usar! Eu hein! Kkkkk Quem ai também repete roupa sem culpa?!", brincou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores logo encheram a noiva do cantor de elogios. "Está sempre linda", admiraram. "Você está arrasando em tudo", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda encantou ao compartilhar uma foto com Zezé Di Camargo em um banheiro.

Confira o look repetido de Graciele Lacerda: