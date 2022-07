Graciele Lacerda rouba a cena no camarim de Zezé ao dançar de vestido colado

Musa fitness, Graciele Lacerda mostrou sua boa forma em mais um look em show do noivo

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 09h17

Mais um look de Graciele Lacerda (41) chamou a atenção na rede social!

Nesta quinta-feira, 30, a noiva de Zezé Di Camargo (59) compartilhou um vídeo dançando com o cantor no camarim e se destacou ao surgir com um vestido curtinho.

De mangas e com "franjas" na barra, a roupa deixou o corpaço da musa fitness em evidência enquanto ela se movimentava no registro.

"E vamos para o último look de São João que foi em Eunápolis - BA! Assim finalizamos essa turnê , que foi incrível e eu tive o prazer de acompanhar! Foram dez shows e muitos quilômetros rodados, mas valeu cada minuto! Eu só quero agradecer a Deus pelo cuidado com todos nós em todos os momentos!", contou ela.

Nos comentários, os internautas encheram a amada do sertanejo de elogios. "Um arraso", admiraram. "Lindona", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda chamou muita atenção ao aparecer de vestido colado ostentando seu bumbum empinado também no camarim de Zezé Di Camargo.

Graciele Lacerda exibe corpaço em look com franjas; veja o vídeo: