Graciele Lacerda repete look e surpreende ao mudar detalhe no camarim: 'Chocada'

Nos bastidores de show de Zezé, Graciele Lacerda transforma look repetido com detalhe e surpreende; veja

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu ao repetir mais um look. Nesta segunda-feira, 05, a influenciadora digital provou mais uma vez que é possível usar a mesma roupa de várias forma diferentes ao mudar apenas um detalhe.

No registro, a musa fitness apareceu vestindo um conjuntinho vermelho, composto por cropped e calça, e tênis brancos. Após ficar com a combinação durante o dia, a famosa decidiu continuar com a roupa, mas trocou os sapatos para curtir a noite e colocou sandálias de salto.

A mudança deu uma virada drástica no visual da noiva do sertanejo e serviu como dica de estilo para os internautas. "Ontem o mesmo look de dia virou look de noite. Eu amei essa versatilidade e vocês?", ensinou Graciele Lacerda.

Nos comentários da publicação, os seguidores aprovaram o look da influenciadora digital. "Chocada! Parece que mudou o look só trocando os acessórios", disseram. "Lindíssima! Nem parece o mesmo look, amei", falaram outros.

Nos últimos dias, a noiva de Zezé Di Camargo chamou a atenção ao eleger um vestido branco com as alças caídas. A famosa deixou suas curvas à mostra e chocou com a definição atual de seu corpo. É bom lembrar que eles confirmaram que se casarão ainda este ano.

Veja o look de Graciele Lacerda:

De véu e grinalda? Zezé e Graciele Lacerda contam detalhes do casamento

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor sertanejo Zezé di Camargo contaram novos detalhes sobre o casamento nesta sexta-feira, 2. Em entrevista ao Fofocalizando, os dois revelaram como será a cerimônia.

Quem começou comentando a história foi a jornalista, que garantiu que não fazia questão de subir ao altar. "Eu brinco que tenho preguiça porque a gente se sente casados, não sinto necessidade em fazer. Mas a minha mãe e a mãe dele cobram muito isso da gente, que tem que casar. Ele falou que a gente tem que marcar e ele decidiu a data, o mês, tudo", afirmou ela.

O sertanejo então evitou confirmar a data, mas deu pistas sobre o casamento. Ele quer que seja um festão luxuoso. "Como eu quero fazer uma coisa muito especial, a gente depende de outros acertos, seria mais no final de 2024, depois de agosto", garantiu ela.

Graciele Lacerda então foi questionada se planeja usar véu e grinalda. Ela se mostrou reticente, apesar da torcida de Zezé di Camargo para que seja um casamento tradicional. "Véu e grinalda eu não sei. Eu não sei nem como eu vou casar, mas vai ser bonito", disparou ela.

