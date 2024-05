Graciele Lacerda intriga com look de frio extravagante: 'Triste mesmo'

Em show com Zezé, Graciele Lacerda intriga ao apostar em peças diferentes e nada discretas; influenciadora até respondeu questionamentos sobre o look

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção com mais um look escolhido para acompanhar seu amado em um show. Nesta quinta-feira, 30, a influenciadora digital postou cliques usando a produção nada discreta e deu o que falar.

Isso porque, a musa fitness apostou em uma calça coladíssima, nada fácil de ser colocada, casaco dourado com gola de pelos e botas em estilo cowboy. A produção então intrigou os seguidores e muito simpática, ela respondeu às perguntas sobre seu look.

"Quanto tempo não colocava um casaco para proteger do frio! Aproveitando esse friozinho aqui em Floraí-PR", disse ela na legenda. Nos comentários, teve gente que questionou o calçado, dizendo que ele estaria com a sola solta, Graciele então esclareceu que ele é assim mesmo.

Já sobre a calça mega colada, a noiva do cantor concordou com uma internauta sobre a dificuldade de tirá-la e colocá-la novamente ao ir ao banheiro. "Quando vejo essas calças só penso na dificuldade de fazer xixi só as Marias mijonas como eu vão entender, mas o look tá lindo", faram. "É triste mesmo", riu a amada do sertanejo.

Ainda nas últimas semanas, Graciele Lacerda chamou a atenção com sua mudança de aparência. Dona de um programa, que ajuda a emagrecer com saúde, a eleita do sertanejo mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, ela perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos. Veja o antes e depois aqui.

Veja o look de Graciele Lacerda:

Zezé Di Camargo fala de doação de mais de 4 mil peças de Graciele

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar sua doação para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, 09, a influenciadora se dedicou na separação das peças e entregas das caixas para serem levadas até o estado atingido.

Muito organizada e dedicada, a eleita do sertanejo passou horas embalando as mais de 4 mil peças que seriam vendidas em seu bazar beneficente. Além dos itens quase novos, usados por ela e Zezé, a famosa ainda comprou coisas na internet para doar. O cantor ficou admirado mais uma vez com sua amada e falou sobre a atitude dela. Veja o que ele falou aqui.