Graciele Lacerda grava vídeo e mostra como monta look sem sutiã

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez vídeo montando seu look do dia e revelou segredos de seu estilo

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 08h40

O estilo de Graciele Lacerda (42) chama a atenção na rede social e a musa fitness mostrou em um vídeo como faz sua produção.

Nesta quarta-feira, 23, a noiva de Zezé Di Camargo (59) se gravou enquanto se arrumava e revelou alguns segredinhos de como faz a montagem de seu look.

Sempre esbanjando beleza e sensualidade, Graciele Lacerda mostrou que usa um sutiã diferente para deixar o decote livre.

"Quarta-feira com estilo. Montando meu look de hoje com vocês. Gostaram?", exibiu a jornalista os detalhes da produção.

Ainda recentemente, Graciele Lacerda impressionou ao aparecer com um look branco transparente. De biquíni, ela sempre rouba a cena com sua boa forma.

Veja o vídeo o look de Graciele Lacerda: