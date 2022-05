Graciele Lacerda elege look para ficar em seu triplex e impressiona: ''Belíssima''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez fotos em sua nova casa para mostrar look e impressionou

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 07h52

Mais um look de Graciele Lacerda (42) encantou os internautas!

Nesta quarta-feira, 4, a noiva de Zezé Di Camargo (59) compartilhou fotos feitas perto da churrasqueira de seu triplex em Alphaville, São Paulo, para mostrar a roupa escolhida para ficar em casa e impressionou.

Usando um conjuntinho preto de moletom, Graciele Lacerda surgiu toda estilosa fazendo poses. "Um look especial para um jantar em casa e no friozinho! Quem aí ama um moletom?", exibiu ela as peças com brilhinhos.

Nos comentários, os internautas encheram a musa fitness de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Belíssima", disseram outros.

Além do triplex, onde acabou de se mudar, Graciele Lacerda ainda está construindo uma casa com Zezé na Chapada dos Guimarães e comprando um apartamento em Vila Velha, sua cidade natal.

Veja o look de Graciele Lacerda: