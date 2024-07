Graciele Lacerda chama a atenção com aparência atual: 'Muito mais'

Ao exibir mais um look para show de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda chama a atenção com visual impactante e recebe comentários

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção a rede social nesta quarta-fekra, 10, ao compartilhar fotos exibindo mais uma de suas produções para acompanhar o amado em seu show. Dessa vez, a influenciadora fitness resolveu colocar um look com estampa de bolinhas.

Vestindo a combinação mais clássica, composta por camisa decotada e saia preta, a empresária do ramo da saúde surgiu com a aparência deslumbrante e não passou despercida. Com o estilo elegante, Graciele Lacerda logo foi bastante elogiada e impressionou com seu rosto atual.

"Sei que está tarde. Mas já quis postar agora meu look. Show em Pontalina- GO", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas notaram a beleza da eleita do sertanejo. "Você é linda, mas ultimamente tá muito mais! Maravilhosa", opinaram. "Tá com um estilo muito chique. Estou amando os looks. Linda, linda", falaram outros.

Recentemente, Graciele Lacerda dividiu opiniões ao apostar em um look com meia calça vermelha e sapatos da mesma cor impactante. A escolha ousada da influenciadora deu o que falar ainda mais com ela colocando blazer sem sutiã.

Vale lembrar que, recentemente, a empresária mudou o visual e surpreendeu ao dar adeus ao seu cabelão. Dona de um programa, que ajuda a emagrecer com saúde, a noiva do cantor mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, ela perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos. Veja o antes e depois aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela que está construindo casa nos EUA

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, falou em sua rede social que está construindo mais uma propriedade com o sertanejo. Em seus stories na rede social, a famosa respondeu a uma pergunta sobre estar fazendo uma nova residência e surpreendeu ao contar onde será o lar.

A pessoa então questionou sobre quando ficará pronta a casa da jornalista com o artista em Orlando, nos EUA. Graciele Lacerda então surpreendeu ao postar uma foto do projeto para dizer que está esperando a mansão ter suas obras acabadas. Veja mais aqui.