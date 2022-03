Giovanna Antonelli impressiona ao mostrar look para casamento

Atriz Giovanna Antonelli apostou em vestido laranja esvoaçante e esbanjou beleza com estilo

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 11h14

A atriz Giovanna Antonelli (46) impressionou com mais um de seus looks!

Neste domingo, 20, a artista global compartilhou fotos da produção que fez para o casamento da empresária Piny Montoro e chamou a atenção.

Com um vestido laranja esvoaçante, Giovanna Antonelli surgiu deslumbrante na praia e encantou com fotos do momento.

"Overposting sim porque foi lindo demais e eu amei esse look", contou ela na legenda da publicação sobre o evento que contou com a presença de outros famosos.

Nos comentários, os internautas logo aprovaram a produção da famosa. "Linda", admiraram. "Dona de toda a beleza", disseram outros.

Ainda recentemente, Giovanna Antonelli surpreendeu ao dar close em cliques de biquíni exibindo sua boa forma.

Veja o look de Giovanna Antonelli para casamento: