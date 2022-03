Flávia Alessandra exibe curvas em micro-vestido fendado e ganha elogios: ''Mulher maravilhosa''

Com vestido sexy, Flávia Alessandra coloca corpão para jogo e eleva a temperatura nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 12h36

Nesta quinta-feira, 31, Flávia Alessandra (47) levou os internautas à loucura ao compartilhar seu look do dia um tanto quanto ousado.

A atriz decidiu curtir o dia ensolarado num vestido curtinho de cor lilás, com uma fenda estratégica na lateral que deixou os fãs babando.

“Hoje o meu quintal amanheceu lilás. Da cor do amor fugaz, da cor da sedução. Hoje as flores se abriram e choveu pétalas no chão. Fizeram do meu canto a cor forte da emoção. Ainda é tempo de jambo. Um poema Zeca Preto”, escreveu ela na legenda do post.

Pelos comentários, os internautas fizeram vários elogios. “Perfeita”, disse um. “Sempre linda”, declarou outro. “Que mulher maravilhosa”, afirmou mais um.

Recentemente, a também modelo aproveitou alguns dias de folga para viajar ao lado do maridão, Otaviano Costa (48), e das filhas, Giulia (22) e Olívia (11).