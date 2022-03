Flávia Alessandra causa ao surgir com look micro estiloso

Atriz Flávia Alessandra elegeu mais um de seus vestidos micro para montar look e impressionou com o resultado

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 13h17

Mais um look de Flávia Alessandra (47) chamou a atenção dos internautas!

Nesta sexta-feira, 18, a atriz compartilhou fotos que fez no espelho de seu quarto para mostrar a combinação escolhida para o dia ensolarado.

Ousada, Flávia Alessandra escolheu mais um de seus vestidinhos micro e mostrou todo o seu estilo ao combinar a peça com sapatos diferentes.

"Sabe aquele look que você sempre quis usar, que está no seu guarda roupas e por algum motivo fica com vergonha ou insegura de usar? Hoje é dia de tirar ele do cabide e arrasar! Vamos fazer uma brincadeira aqui? Coloca seu look, faça uma foto Maraaa e posta nos stories me marcando, que vou postar as 10 primeiras pessoas aqui", contou ela.

Nos comentários, os seguidores aprovaram a escolha da loira. "O look perfeito da patroa", disseram. "Você arrasa sempre", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra chocou com mais uma produção para o Domingão. Dessa vez, ela optou por cores chocantes para ir ao palco.

Veja o look de Flávia Alessandra: