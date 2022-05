Fátima Bernardes surpreende ao eleger macacão com mangas bufantes: ''Maravilhosa''

Apresentadora Fátima Bernardes mostrou seu look do dia para comandar o 'Encontro' e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 13h35

A apresentadora Fátima Bernardes (59) encantou ao mostrar seu look do dia na rede social!

Nesta quinta-feira, 12, a jornalista global publicou fotos mostrando a roupa usada no Encontro e falou sobre a escolha.

De macacão escuro com mangas bufantes, Fátima Bernardes posou toda estilosa. "Aqui no Rio tá friozinho e com chuva. Eu gosto. E na sua cidade, como está o clima?", falou sobre o clima.

Nos comentários, os internautas além de falaram sobre o tempo de onde moram ainda elogiaram o look da famosa. "Deveria postar todo dia a foto do look", disse uma. "

Ainda nas últimas semanas, Fátima Bernardes encantou ao relembrar o seu primeiro Dia das Mães com os filhos na escola.

Veja o look de Fátima Bernardes: