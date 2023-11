Fátima Bernardes divide opiniões e confunde fãs com look: 'Tatuada'

Com macacão e blusa 'diferentona', Fátima Bernardes divide opiniões com aparência de look estiloso

A apresentadora Fátima Bernardes chamou a atenção de seus seguidores ao compartilhar fotos toda produzida para a gravação do programa Assim Como a Gente, do GNT. Nesta terça-feira, 21, a famosa postou os registros e deu o que falar.

Isso porque, a jornalista global apareceu usando um macacão rosa pink de alcinha, que deixou à mostra seus braços cobertos com uma espécie de camisa bem fininha. A peça na pele deixou a impressão que Fátima estava tatuada.

A ousadia da combinação estilosa logo dividiu opiniões na rede social da comunicadora. "Look do #AssimComoAGente da sexta passada. Se você não viu no @gnt, pode assistir no #globoplay. Eu não sou muito de usar rosa, mas gosto dos tons mais fortes. E você, gosta de rosa?", perguntou a famosa.

Nos comentários, ela recebeu elogios, mas também teve gente que ficou confusa e até não aprovou a escolha. "Amei esse macacão, super usaria", falaram. "Olhei rápido e achei que estivesse tatuada", disseram. "Que look estranho", desaprovaram outros.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Fátima Bernardes machucou o pé na véspera do início das gravações do The Voice Brasil, da Globo. Por isso, ela deverá aparecer nos primeiros episódios da próxima temporada com o pé imobilizado.

Veja o look de Fátima Bernardes:

Fátima Bernardes quebra o pé

No início de novembro, a jornalista postou um clique agarradinha com o amado e mostrou o pé imobilizado. "Nossa comemoração dos 6 anos, promete. Em casa e com o pé quebrado pra cima. Tudo ótimo pra quem já comemorou com o braço na tipoia. O que vale é que meu enfermeiro chegou e estamos juntos", contou na legenda da publicação.

Nos comentários do post, Túlio falou sobre o ocorrido. "Aprontando quando eu tava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé", revelou o deputado federal.

Depois, nos Stories, Fátima postou uma nova foto do pé imobilizado e deu detalhes sobre como o acidente aconteceu. "Foi só uma pirueta mal feita na aula de dança", afirmou ela, garantindo que em breve estará recuperada. "Logo, logo, estarei 100%."