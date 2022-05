Ex-BBB Natália Deodato surge poderosa com look estiloso e surpreende: ''Diva''

Cheia de estilo, Natália Deodato se exibiu em look conjuntinho e impressionou

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 09h09

A ex-BBB Natália Deodato (22) impressionou ao surgir toda estilosa em sua rede social!

Nesta sexta-feira, 6, a designer de unhas compartilhou um vídeo mostrando seu look do dia e surpreendeu com a escolha cheia de atitude.

Usando um conjuntinho, de cropped, calça e blazer da mesma cor, Natália Deodato apareceu poderosa e deu um show de elegância.

"Mansão Histórias. Goiânia está entregando sem ter prometido!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a celebridade recebeu elogios. "Diva", admiraram. "Perfeita", falaram outros.

Ainda recentemente, logo após deixar a casa do BBB 22, Natália Deodato mudou o visual e surgiu quase irreconhecível.

Veja o look de Natália Deodato: