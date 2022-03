Estrelas do cinema criam cenário dos sonhos no tapete vermelho do Oscar 2022

Celebrando uma edição pós-pandêmica, tapete vermelho do Oscar 2022 vira mundo dos sonhos e agrada grande público

Neste domingo, 27, as grandes estrelas do cinema internacional se reúnem para prestigiar a 94ª edição do Oscar.

Voltando aos padrões tradicionais, como era antes da pandemia do coronavírus, as estrelas passaram pelo tapete vermelho com visuais deslumbrantes.

Com uma série de vestidos longos, as atrizes trouxeram um verdadeiro “sonho de princesa” para a premiação. Jessica Chastain (44), indicada à categoria de Melhor Atriz, não ficou fora da tendência e impressionou com uma peça luxuosa em lavanda, a cor do ano.

Outras tendências para ficar de olho é o brilho discreto, detalhes rendados e vestidos cheios de movimento para dar o tom lúdico.

Os atores também não ficaram para trás e encantaram com ternos elegantes na grande maioria em cores neutras, diferenciados principalmente por detalhes estratégicos na joalheria. Alguns ousaram um pouquinho mais, como Timothée Chalamet (26), protagonista de Duna.

Saiba onde assistir ao Oscar 2022:

A Globoplay resolveu presentear os fãs do cinema com uma transmissão gratuita e um time de comentaristas mais do que especial. Para acompanhar ao evento, o público precisa apenas criar uma Conta Globo e assistir ao programa, que começa às 20h, sem custo algum de assinatura.

Confira os looks do tapete vermelho do Oscar 2022:

