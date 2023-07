Esposa de Wesley Safadão é detonada ao apostar em vestidinho brilhante: 'Cafona'

Dona de um estilo moderno, esposa de Wesley Safadão é criticada ao apostar em look brilhante com tamancos; veja

A esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, dividiu opiniões com mais um de seus looks diferentões. Dona de um estilo autêntico e bem moderno, a mulher do cantor chamou a atenção nesta segunda-feira, 10, ao aparecer usando uma combinação nada discreta.

Fazendo poses em vários locais de um navio, a influenciadora impressionou ao apostar em um vestidinho, de modelo curto e com abertura nas costas, de cor lilás e todo brilhante. Além da peça, ela elegeu tamancos pretos.

A combinação foi elogiada por alguns internautas, mas outros não aprovaram o gosto da companheira de Safadão. "Thyane linda, as fiscais dando palpite vão se lascar de gosta não segui pelo amor falta do que fazer", defenderam. "Cafona demais, misericórdia", opinaram. "Não achei nada cafona! A mulher tá linda! Amei o vestido!", aprovaram.

Essa não é a primeira vez que a esposa de Wesley Safadão dá o que falar com seu estilo. Recentemente, ela recebeu comentários negativos ao surgir com uma jaqueta volumosa.

Thyane Dantas abusa de procedimentos estéticos e fãs se assustam: “O que houve?”

A influenciadora Thyane Dantas causou polêmica nas redes sociais ao surgir com o rosto diferente do habitual após procedimentos estéticos.

Usando um vestido preto, com um decote na parte posterior, a esposa de Wesley Safadão colocou o corpão para jogo, mas o que roubou a cena foi sua aparência. Nas fotos, a modelo surgiu com uma feição diferente, com o rosto mais fino e quadrado.

Na legenda, a influenciadora dispensou qualquer frase e apenas colocou um emoji de flor. Nos comentários, os fãs ficaram assustados com a mudança na aparência de Thyane e logo reagiram.

"Thyane você está com rosto diferente", disse um. "Gente e esse queixo, o que houve com o rosto dela?Muito procedimento", questionou outro. "Ela tá com cara de velha, eu lembro que era tão bonita", afirmou um terceiro.

