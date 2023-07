Esposa de Wesley Safadão causa ao surgir de vestido todo aberto: 'Não acerta uma'

Com look todo recortado, esposa de Wesley Safadão causa com escolha ousada e divide opiniões

Mais um look da esposa de Wesley Safadão deu o que falar na rede social. Nesta terça-feira, 11, Thyane Dantas compartilhou fotos curtindo a parada do cruzeiro do amado em Bahamas e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

Cobrindo apenas o necessário com um vestido preto todo aberto, a influenciadora digital deixou sua barriga toda à mostra e parte de sua perna também em evidência. Thyane Dantas ainda completou a combinação com tamancos pretos.

Fazendo várias poses, ela esbanjou toda sua beleza com naturalidade, contudo dividiu opiniões mais uma vez com seu estilo ousado. Nos comentários, alguns internautas não assimilaram a escolha da famosa.

"Thyane, quem te arruma? Acho que o problema está aí. Procure alguém que entenda porque você é linda. Mas te estraga essas roupas", opinaram. "Não gente que isso hein? Ela não acerta uma. Tanto que ninguém nem nota ela", escreveram. "Vendo os comentários e não acreditando mais na humanidade. Querendo entender o que ganha uma pessoa derrubando outra, principalmente vendo mulheres fazendo isso", defenderam.

Ainda nos últimos dias, Thyane Dantas sofreu críticas ao eleger um vestidinho lilás brilhante com tamancos. O estilo autêntico e moderno da mulher do cantor mais uma vez foi detonado pelos internautas.

Veja o look de Thyane Dantas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas (@thyane)

Thyane Dantas abusa de procedimentos estéticos e fãs se assustam: “O que houve?”

A influenciadora Thyane Dantas causou polêmica nas redes sociais ao surgir com o rosto diferente do habitual após procedimentos estéticos.

Usando um vestido preto, com um decote na parte posterior, a esposa de Wesley Safadão colocou o corpão para jogo, mas o que roubou a cena foi sua aparência. Nas fotos, a modelo surgiu com uma feição diferente, com o rosto mais fino e quadrado.

Na legenda, a influenciadora dispensou qualquer frase e apenas colocou um emoji de flor. Nos comentários, os fãs ficaram assustados com a mudança na aparência de Thyane e logo reagiram.

"Thyane você está com rosto diferente", disse um. "Gente e esse queixo, o que houve com o rosto dela?Muito procedimento", questionou outro. "Ela tá com cara de velha, eu lembro que era tão bonita", afirmou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THYANE DANTAS: