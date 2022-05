Emma Stone reaproveita vestido de seu casamento no MET Gala 2022

Atriz Emma Stone surpreendeu ao reutilizar look de seu casamento no evento

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 13h27

A atriz Emma Stone (33) surpreendeu com seu estilo "reciclável" no MET Gala 2022.

Para marcar presença no evento que movimento Nova York nesta segunda-feira, 02, a artista apostou em um look que já havia usado em seu casamento.

Com o vestido curto da grife Louis Vuitton, Emma Stone surgiu cheia de elegância e esbanjando estilo ao se exibir com a peça clássica com plumas na barra.

O look reaproveitado pela atriz no MET Gala foi usado em 2020, quando ela se casou em cerimônia íntima com o cineasta Dave McCary (36).

Assim como Emma Stone outros famosos marcaram presença com looks marcantes no tapete vermelho, inclusive a cantora Anitta (29).

Veja o look de Emma Stone no MET Gala 2022: