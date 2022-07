Em Paris, Jojo Todynho aposta em look luxuoso e divide opiniões: ''Vestiu uma cortina''

Cantora Jojo Todynho deu show de elegância e estilo nas ruas francesas

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 07h17

A cantora Jojo Todynho (25) está em Paris curtindo em grande estilo!

Nesta terça-feira, 05, a funkeira compartilhou mais fotos pelas ruas da cidade francesa e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Usando um vestido nude todo drapeado, Jojo Todynho surgiu deslumbrante esbanjando beleza com muita elegância.

"Moda não é algo que existe apenas em vestidos. A moda está no céu, na rua, moda tem a ver com ideias, a forma como vivemos, o que está acontecendo e o que vai chegar.semana de alta costura", escreveu na legenda do post.

Nos comentários, a famosa recebeu elogios e dividiu opiniões sobre o look. "Vestiu uma cortina, mas está linda", falaram. "Adoro Jojo.... mas esse vestido, não gostei muito", disseram outros.

Antes de viajar, Jojo Todynho foi surpreendida com um convite no programa de Ana Maria Braga (73). A cantora foi chamada para trabalhar com a loira.

Jojo Todynho surge deslumbrante em Paris; veja as fotos: