Em evento, Paolla Oliveira rouba a cena com vestido colado

Atriz Paolla Oliveira elegeu look justinho para festa e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 09h28

A atriz Paolla Oliveira (39) roubou a cena com sua beleza e estilo em mais um evento!

Nesta quinta-feira, 17, a artista global marcou presença no aniversário da promoter Carol Sampaio, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção com o vestido escolhido para a comemoração.

Para celebrar mais um ano da aniversariante, Paolla Oliveira elegeu um modelo justinho, de cor verde, que deixou suas curvas em evidência.

Nos pés, a namorada de Diogo Nogueira (40) colocou sapatos de salto pretos e escolheu uma bolsa de corrente da mesma cor para combinar.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira roubou a cena no ensaio da Grande Rio ao eleger um vestido PP com estampa de corpo nu.

Veja o look e Paolla Oliveira para evento:

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews