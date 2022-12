Eliana choca ao eleger vestido vermelho com cauda imensa: ''Que maravilhosa''

Apresentadora Eliana apostou em look com volume para festa com famosos e chamou a atenção

A apresentadora Eliana (50) surpreendeu ao mostrar um look que montou para ir uma festa cheia de famosos nesta terça-feira, 06. Em sua rede social, a loira exibiu detalhes da produção e impressionou.

Nos registros tirados em um canto de sua mansão, a famosa apareceu deslumbrante ostentando a cauda longa do vestido vermelho que elegeu para arrasar no evento.

Além da peça cheio de elegância, Eliana ainda arrematou a combinação com sandálias vermelhas e uma bolsa brilhante em formato de coração. "Com amor para a amiga do coração, Andrea Guimarães", falou sobre a dona da festa que estava indo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de elogios ao verem o look impecável. "É linda demais", admiraram os fãs. "Que maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Eliana chocou ao surgir de biquíni ao lado da irmã. Nos cliques raros, a loira se destacou ao exibir sua barriga sarada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana se declara para o marido, Adriano Ricco: ''A gente vive mais e fotografa menos''

Dia de festa na casa de Eliana! Isso porque o marido da apresentadora está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 07!

A artista usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao amado, Adriano Ricco, pai de sua filha mais nova, Manuella, de 5 anos de idade.

Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou alguns cliques em que aparece ao lado do diretor de televisão, com quem está desde 2015, e se declarou. Em uma das imagens, o casal aparece com a herdeira ainda bebê.

"A gente vive mais e fotografa menos, melhor assim. Mas uma coisa é certa, amamos uma selfie, né nego? Passando por aqui pra te desejar um ano novo cheinho de boas notícias. Saúde, Dida!! Parabéns pelos 4.5", disse Eliana ao legendar a publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!