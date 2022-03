Eliana aposta em look de barriga de fora e dá show de beleza

Apresentadora Eliana elegeu cropped para comandar seu programa e surpreendeu com barriga sarada

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 13h21

Mais um look de Eliana (48) no palco de seu programa chamou a atenção dos fãs!

Para o último domingo, 13, a apresentadora apostou em um conjuntinho de cor clara nada básico e chamou a atenção ao exibir sua boa forma nele.

Combinando cropped com calça de cintura alta, Eliana deu um show de beleza e elegância. "Domingo é dia de animação e felicidade e é claro que merece um look todo especial, né? Gruda na TV porque o Programa Eliana está chegando", disse a publicação da atração dela no SBT.

- Eliana aposta em look com barriga de fora e impressiona com abdômen definido

Nos comentários, os internautas não deixaram de elogiar a loira e seu estilo. "Linda", falaram os fãs. "Linda, amei o look", aprovaram outros a produção da famosa.

Ainda recentemente, em sua rede social, Eliana surpreendeu ao compartilhar uma foto usando um maiô fio dental.

Veja o look de Eliana em seu programa: