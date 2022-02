Deborah Secco chama a atenção ao montar look com cropped: ''Botei pra reagir''

Atriz Deborah Secco surgiu toda estilosa com look com cropped e roubou a cena na rede social

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 08h45

Deborah Secco chama a atenção com look com cropped - Reprodução/Instagram