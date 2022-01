De vestido PP, Flávia Alessandra deixa corpaço em evidência e para tudo

Atriz Flávia Alessandra apostou em look justíssimo e chamou a atenção ao deixar suas curvas definidas à mostra

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 14h17

Mais um look de Flávia Alessandra (47) deu o que falar!

Nesta terça-feira, 25, a artista global compartilhou uma série de registros em sua rede social para mostrar sua produção para a última noite e impressionou.

Com um vestido micro branco, cheio de brilhos, Flávia Alessandra deixou em evidência as suas curvas saradas com muito estilo.

Fazendo várias poses em um elevador, a esposa de Otaviano Costa (48) surgiu arrasadora com os itens de grife. "About last night", falou sobre a última noite.

Nos comentários, os seguidores ficaram admirados com a beleza a famosa. "Uau!", exclamou Leticia Spiller(48). "Cada dia mais linda", disseram os fãs.

No último domingo, 23, Flávia Alessandra roubou a cena no Domingão ao apostar em um vestido micro de grife para sua participação no programa de Luciano Huck (50).

Veja o look de Flávia Alessandra: