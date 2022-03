De vestido estampado, Naiara Azevedo surge deslumbrante e avisa: ''Voltei''

Cantora Naiara Azevedo surgiu cheia de estilo em sua rede social e recebeu elogios dos seguidores

A cantora Naiara Azevedo (32) encantou com um novo clique em sua rede social!

Nesta quarta-feira, 23, a ex-BBB publicou um registro toda estilosa e chamou a atenção dos seguidores com sua aparição.

Usando um vestido branco e azul com estampa, Naiara Azevedo surgiu sorridente e fazendo pose para a foto.

"Bom Diaaaaaa BRASIL. VOLTEEEEEEIIIIII. Saudades?!?!?", perguntou a cantora na legenda da publicação para os fãs.

Não demorou para eles responderem com vários comentários elogiosos. "Tão linda, amei o look", aprovaram os seguidores. "Ainda não superei a saída dela do BBB", disseram outros.

Fora do BBB 22, Naiara Azevedo continua causando com o reality. Recentemente, ela nao ficou quieta e fez um vídeo debochando do quarto Lollipop.

Veja o clique de Naiara Azevedo: